Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены

Больше всего подорожают билеты из Киева.

С 10 декабря железнодорожный перевозчик поднимает тарифы. Укрзализныця анонсировала стремительное удорожание билетов на международные направления. Некоторые из них курсируют из Днепра.

Больше всего подорожают билеты на рейс Киев – Варшава – Киев. Цена подскочит на 72%. Меньше всего повысят цены на ночных поездах в Вену и Перемышль.

Вырастет также стоимость билетов на поезда, курсирующие в Польшу:

на поезда из Днепра — в пределах 4-11%;

из Харькова — 17-48%;

из Киева — 15-47%;

На проезд в Интерсити+ «Киев — Перемышль — Киев» цена увеличится на 26%, а в ночном поезде «Одесса — Перемышль — Одесса» — в диапазоне 37-49%. Без изменений останется стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт. До 10 декабря билеты можно купить по старой цене.

К примеру, если билет на рейс Днепр – Хелм в купе стоил 2 тысячи 233 гривны, то при поднятии цены на 11% его цена вырастет на 245 гривен.

Напомним, ранее УЗ анонсировала запуск нового прямого поезда в Польшу из Днепра. Курсировать он начнёт 9 декабря.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: