Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены

С 10 декабря железнодорожный перевозчик поднимает тарифы. Укрзализныця анонсировала стремительное удорожание билетов на международные направления. Некоторые из них курсируют из Днепра.
Больше всего подорожают билеты на рейс Киев – Варшава – Киев. Цена подскочит на 72%. Меньше всего повысят цены на ночных поездах в Вену и Перемышль.
Вырастет также стоимость билетов на поезда, курсирующие в Польшу:
на поезда из Днепра — в пределах 4-11%;
из Харькова — 17-48%;
из Киева — 15-47%;
На проезд в Интерсити+ «Киев — Перемышль — Киев» цена увеличится на 26%, а в ночном поезде «Одесса — Перемышль — Одесса» — в диапазоне 37-49%. Без изменений останется стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт. До 10 декабря билеты можно купить по старой цене.
К примеру, если билет на рейс Днепр – Хелм в купе стоил 2 тысячи 233 гривны, то при поднятии цены на 11% его цена вырастет на 245 гривен.
Напомним, ранее УЗ анонсировала запуск нового прямого поезда в Польшу из Днепра. Курсировать он начнёт 9 декабря.
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