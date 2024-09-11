Была в наушниках: в Каменском 16-летняя девушка попала под поезд

Экстренная медицинская помощь предоставлена ​​в полном объеме и с диагнозом: «Открыта ЧМТ. Перелом основания черепа. Перелом костей теменного участка справа. Кома». Транспортирована на аппаратном дыхании и госпитализирована в КП «РМЦРС» ДОР г. Днепр в крайне тяжелом состоянии.

О подробностях инцидента написала в Facebook руководительница Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Быданцева:

В Каменском 16-летняя девушка переходила железнодорожный путь в наушниках и попала под поезд.

В Каменском местные жители выкинули собаку из окна. От полученных…

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