Была в наушниках: в Каменском 16-летняя девушка попала под поезд

В Каменском 16-летняя девушка переходила железнодорожный путь в наушниках и попала под поезд.
О подробностях инцидента написала в Facebook руководительница Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Быданцева:
Экстренная медицинская помощь предоставлена в полном объеме и с диагнозом: «Открыта ЧМТ. Перелом основания черепа. Перелом костей теменного участка справа. Кома». Транспортирована на аппаратном дыхании и госпитализирована в КП «РМЦРС» ДОР г. Днепр в крайне тяжелом состоянии.
Читайте также:
Автор:
Самой молодой волонтером Украины стала девочка из Кривого Рога.
На Днепропетровщине спасатели ищут утонувшего ребенка.
В Каменском местные жители выкинули собаку из окна. От полученных…
В Зеленодольске россияне пытались уничтожить лицей.
Полезная информация!
Настоящий талант!
В Днепре перенесут остановку автобуса №62.
В Днепре графики отключений не будут действовать, но света не будет больше чем на 40 улицах.
Из-за вражеской атаки в Каменском районе пострадали четыре человека.
В Новомосковском районе пропал 14-летний Евгений Лосев.
В Днепре установили личность мужчины, который поджег автомобиль военнослужащего, и задержали его.
Проспект Леси Украинки в Днепре- одна из самых оживленных транспортных артерий города. Передвигаться на проспекте можно не только на автотранспорте, но и на троллейбусе и трамвае. Улица появилась в городе в 1850-х годах.
В Новомосковском районе спасли мужчину, пытавшегося повеситься.
На Днепропетровщине снова зарегистрировали случаи смертей в результате коронавируса.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!