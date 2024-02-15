Была на дежурстве: в Днепре спасают пострадавшую во время удара по больнице в Селидово

50-летнюю Аллу доставили в Днепр из Селидового. В ночь на 14 февраля, когда россияне обстреляли больницу, она была на ночном дежурстве. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в больницу. У пострадавшей проникающая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и скальпированные раны лица. Переломаны более 10 лицевых костей, а также есть осколочные ранения всего тела.
Там лежали больные люди. Женщины готовились рожать детей. Врачи с медсестрами выполняли тяжелые операции. Но вражеская ракета попала прямо в медицинское учреждение, — комментирует главврач одного из медучреждений Днепра Сергей.
Днепровские реаниматологи вторые сутки борются за жизнь Аллы. Все это время ее дочь Мария общается с врачами по телефону, потому что переживает, но не может бросить детей в Селидово, чтобы приехать к маме.
Алла уже пришла в себя, но все еще в тяжелом состоянии и нуждается в лечении.
Женщина, которая была на дежурстве, перенесла через себя страшный ракетный удар, разрушающий всю ее дальнейшую жизнь, – рассказывают днепровские медики.
В ночь на 14 февраля войска РФ совершили массированную ракетную атаку на Селидово. Сначала ударили по дому, а затем по больнице. Ранения различной степени тяжести получили 5 человек, среди которых трое детей 7, 12 и 16 лет. Также получил телесные повреждения 52-летний мужчина, проходивший мимо многоэтажки, отмечают правоохранители.
Пострадавшие с минно-взрывными травмами, переломами позвоночника, ушибами, осколочными ранениями доставлены в больницу.
Из-за удара по больнице погибли трое гражданских — 38-летняя женщина, которая находилась в медучреждении на хранении беременности, и 36-летняя мать с сыном 9 лет.
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