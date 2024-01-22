Был в самых горячих точках: на войне погиб работник ДМЗ из Днепра

Война унесла жизни еще одного днепрянина.

Евгению Григоренко было всего 32 года, когда вражеский снаряд оборвал его жизнь.

О печальном известии сообщили на официальной Facebook-странице Днепровского металлургического завода.

Евгений с 2011 года работал в кислородно-конвертерном цехе. Несмотря на молодой возраст, был знатоком своего дела, пользовался уважением в коллективе.

В ряды ВСУ Евгения призвали 18 апреля 2022 года. После этого он смело и самоотверженно защищал Родину в самых горячих точках, был стрелком-санитаром.

Погиб Евгений 15 января 2024 года вблизи села Терны Краматорского района Донецкой области в результате вражеских артиллерийских обстрелов. Родные не дождались домой Героя, которому было всего 32 года.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Вечная слава Герою! – говорится в сообщении.

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