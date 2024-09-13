Был в плену 2,4 года: домой вернулся Артем Дубина из Днепропетровщины

Из русского плена вернулся никополец Артем Дубина.

Среди освобожденных из российского плена украинцев вернулся домой уроженец Днепропетровщины Артем Дубина.

Об этом сообщила журналистка Ирина Стороженко.

Никополец Артем Дубина ранее работал журналистом, а во время полномасштабного вторжения стал одним из защитников Мариуполя. Мужчину взяли в плен россияне после того, как разбомбили «Азовсталь». С этого времени в плену Герой пробыл 2,4 года.

Реву и не верю. Наш Артем дома! 2,4 года плена. Это счастье, которое невозможно выразить, – написала журналистка в публикации на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня, во время 56-го обмена военнопленными, в Украину вернулись 49 украинцев.