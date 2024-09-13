Был в плену 2,4 года: домой вернулся Артем Дубина из Днепропетровщины

Среди освобожденных из российского плена украинцев вернулся домой уроженец Днепропетровщины Артем Дубина.
Об этом сообщила журналистка Ирина Стороженко.
Никополец Артем Дубина ранее работал журналистом, а во время полномасштабного вторжения стал одним из защитников Мариуполя. Мужчину взяли в плен россияне после того, как разбомбили «Азовсталь». С этого времени в плену Герой пробыл 2,4 года.
Реву и не верю. Наш Артем дома! 2,4 года плена. Это счастье, которое невозможно выразить, – написала журналистка в публикации на своей странице в Facebook.
Напомним, сегодня, во время 56-го обмена военнопленными, в Украину вернулись 49 украинцев.
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