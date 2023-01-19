«Был под одеялом, и меня просто накрыло деревом»: жители многоэтажки на Победе рассказывают про день трагедии

14 января российская ракета попала в многоэтажку в Днепре.

К сожалению, 45 человек погибли, 80 получили ранения, а более 10 числятся без вести пропавшими.

Многие жители потеряли все. Сейчас они возвращаются в сопровождении коммунальщиков в свои дома. Чтобы забрать уцелевшие вещи или хотя бы документы.

Предварительно, 97 квартир не подлежат восстановлению. Отныне приступают к работе наши эксперты. Они точно определят, какие подъезды нужно демонтировать и сколько квартир непригодны для жизни. Экспертиза продлится минимум две недели, – отметил заместитель Днепровского городского головы Михаил Лысенко.

И добавил, что на месте трагедии завершены аварийно-спасательные работы. Вывезены тысячи тонн строительного мусора. В настоящее время обломки тщательно перебирают коммунальщики на полигонах. Сортируют, просматривают, ищут фрагменты тел погибших. Их передают судмедэкспертам для ДНК-экспертизы. Кроме того, находят документы, мобильные телефоны, компьютеры. Все направляю в райотдел полиции.

В пострадавшем и соседних домах нуждаются в замене полторы тысячи окон. Провели замеры. Выбитые стекла временно закрыли пленкой, а на нижних этажах – деревянными плитами. Уверяю, никого не оставим, – отметил Михаил Лысенко.

Возле узелков с уцелевшими вещами и бытовой техникой стоит Татьяна. Говорит, вся ее семья была в квартире, когда все произошло.

Единственное, что сказал сын: «Прилет». И замер. Я не поняла, что произошло. Только на другой день начала отходить от этого ужаса. Люди бежали, кричали. Вызвали скорую. Возле машины лежала женщина. Не дай Бог кому это видеть и переживать. Но главное, что живы, – вспоминает Татьяна.

Она временно живет у знакомых. Надеется, что все понемногу наладится.

Виталий вынес из разрушенного подъезда разбитую микроволновку, пылесос, немного одежды. Рассказал: лежал в постели, когда его накрыло взрывной волной.

Выжил… Я был под одеялом, и меня просто накрыло деревом. Сверху гардеробом. Голый, босый выбежал на улицу. Эта квартира арендована. Балкона нет и окон. Внутри плитка облетела, – сказал мужчина.

Жилье Анны – в подъезде, куда попала ракета агрессора. В это время ее с сыном не было дома.

В момент «прилета» я была в Одесской области, а сын с моей мамой – в Днепре. Они гуляли по улице неподалеку и увидели, как ракета попала в наш дом. Ребенок позвонил в истерике. Я никогда не забуду его слова, плач, крик. Кто нам вернет былую жизнь? У нас был дружный двор. Здесь бегали дети…. Сейчас встречаемся с соседями, обнимаемся, – рассказала Анна.

Не простим! Отомстим!

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