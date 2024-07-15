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Был одет в голубую шведку: на Днепропетровщине разыскивают 71-летнего мужчину

Сегодня 08:09
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В Никополе разыскивают 71-летнего Меркулова Сергея.

Новости Днепра про Был одет в голубую шведку: на Днепропетровщине разыскивают 71-летнего мужчину

Вчера вечером, 14 июля, в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области сообщили о розыске 71-летнего Меркулова Сергея в Никополе.

По предварительной информации, мужчина вышел из дома 14 июля и сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 170 см, полного телосложения, волосы темные короткие.

Был одет: голубая шведка, светлые брюки и туфли.

Если у Вас есть информация о возможном месте пребывания Меркулова Сергея, 1952 года рождения, сообщайте в Никопольское районное управление полиции или по телефонам: 102, 099 490 26 39, 095 075 07 90.

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Новости Днепра про Был одет в голубую шведку: на Днепропетровщине разыскивают 71-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Был одет в голубую шведку: на Днепропетровщине разыскивают 71-летнего мужчинуРусский

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