Был одет в голубую шведку: на Днепропетровщине разыскивают 71-летнего мужчину

Вчера вечером, 14 июля, в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области сообщили о розыске 71-летнего Меркулова Сергея в Никополе.
По предварительной информации, мужчина вышел из дома 14 июля и сейчас его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 70-75 лет, рост 170 см, полного телосложения, волосы темные короткие.
Был одет: голубая шведка, светлые брюки и туфли.
Если у Вас есть информация о возможном месте пребывания Меркулова Сергея, 1952 года рождения, сообщайте в Никопольское районное управление полиции или по телефонам: 102, 099 490 26 39, 095 075 07 90.
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