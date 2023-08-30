«Быдло хоть на Jaguar, хоть на «запорожце»- быдло»: Филатов о стрельбе с патрульным в Днепре

Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал резонансное дело с патрульным, застрелившим водителя.

На своей Facebook-странице Борис Филатов высказался по поводу вчерашнего инцидента с патрульным в Днепре, когда инспектор застрелил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.

Филатов отметил, что в этой ситуации он на стороне патрульных, если говорить о морально-нравственном выборе.

Вы знаете, что я всегда называю вещи своими именами, и часто критикую некоторых правоохранителей.

И все должно быть обосновано.

Есть базовые вещи.

Для любой страны, где стремятся к уважению к Закону.

НИКТО и НИКОГДА не имеет права пренебрегать, хватать или вообще то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей.

Прошу не писать мне свои юридические выводы. Я сейчас говорю исключительно (!) о морально-нравственном выборе.

…

Поэтому в этой ситуации я совершенно на стороне патрульных полицейских.

Городские власти Днепра предоставит всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам.

Также Филатов упомянул свой опыт общения с патрульными на блокпостах.

А еще я хочу сказать, что за время этой войны я проехал тысячи километров по всей Украине.

Меня десятки раз останавливали на разных блокпостах – полиция, военные или Нацгвардия. Смотрели документы, осматривали машину, просили открыть багажник, фотографировали его содержимое.

Кое-где ставили глупые вопросы.

Но ни разу я не «качал права» и не рассказывал, что я большой начальник.

Я просто следовал указаниям людей в форме.

А потом садился себе в авто, и дальше спокойно уезжал.

Подумайте об этом.

Также мэр Днепра призвал перестать подчеркивать, что это был владелец элитного авто, ведь воспитанность не зависит от того, сколько стоит автомобиль на котором ты ездишь.

P.S. И еще одна. Прекратите писать о «владельце элитного авто».

Нет разницы, какую машину водит человек.

Не нужно возбуждать низменные чувства толпы, примешивая к ситуации еще и классовую ненависть.

Потому что быдло – хоть на Jaguar, хоть на запорожце – всегда остается быдлом.

Напомним, вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы произошла стрельба. Впоследствии выяснилось, что патрульный застрелил мужчину, якобы напавшего на полицейских. В Нацполиции и ДБР приступили к расследованию. Инспектора задержали, но пока не объявляли о подозрении.

Действия патрульного прокомментировало руководство полиции.

В СМИ установили личность погибшего. Это 38-летний Джумбери Силогава Джумберович. Во время инцидента он в автомобиле находился с женщиной и двумя детьми. Сначала СМИ предположили, что это была его жена, однако потом выяснилось, что мужчина разведен и с ним ехала его любовница.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: