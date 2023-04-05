Буржуйка на колесах: в Днепре заметили чудо-авто (ВИДЕО)

Жители Днепра не перестают удивлять своей изобретательностью. Вот владелец «жигуля» решил превратить свой автомобиль в переносную буржуйку. Скорее всего, у старенькой машины нет системы обогрева, поэтому пришлось установить печку, чтобы греться.
Судя по видео, опубликованному горожанами, владелец авто продает изделия из дерева, поэтому чтобы не замерзнуть пока ждет покупателей, греется переносной печкой. Сам аппарат находится внутри машины, а из окна торчит труба дымохода, куда выходит дым.
Видео с доказательством опубликовали в одном из телеграмм-каналов:
Напомним, ранее в Днепре заметили бандеромобиль с мощным посланием. Мы также рассказывали, сколько стоит переобуть авто на летнюю резину в 2023 году.
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