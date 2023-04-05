Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Буржуйка на колесах: в Днепре заметили чудо-авто (ВИДЕО)

Сегодня 11:37
просмотров

В Днепре заметили чудо-авто.

Новости Днепра про Буржуйка на колесах: в Днепре заметили чудо-авто (ВИДЕО)

Жители Днепра не перестают удивлять своей изобретательностью. Вот владелец «жигуля» решил превратить свой автомобиль в переносную буржуйку. Скорее всего, у старенькой машины нет системы обогрева, поэтому пришлось установить печку, чтобы греться.

Судя по видео, опубликованному горожанами, владелец авто продает изделия из дерева, поэтому чтобы не замерзнуть пока ждет покупателей, греется переносной печкой. Сам аппарат находится внутри машины, а из окна торчит труба дымохода, куда выходит дым.

Видео с доказательством опубликовали в одном из телеграмм-каналов:

Напомним, ранее в Днепре заметили бандеромобиль с мощным посланием. Мы также рассказывали, сколько стоит переобуть авто на летнюю резину в 2023 году.

Читайте также:

Новости Днепра про Буржуйка на колесах: в Днепре заметили чудо-авто (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Буржуйка на колесах: в Днепре заметили чудо-авто (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине
    Новости Днепра
    Сегодня 12:23
    Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

    В Украине хотят принять законопроект, запрещающий компаниям использовать в наименовании…

    В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно
    Новости Днепра
    Сегодня 10:23
    В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

    В Днепре установят новые остановки.

    Как в Днепре работает общественный транспорт 5 апреля
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Как в Днепре работает общественный транспорт 5 апреля

    Сегодня, 5 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты…

    Cитуация с водой в Днепре на утро 5 апреля
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Cитуация с водой в Днепре на утро 5 апреля

    Аварийные работы на Кайдакской насосно-фильтровальной станции завершены вчера около 21:00.…

    Последние новости

    Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине
    Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

    В Украине хотят принять законопроект, запрещающий компаниям использовать в наименовании товаром символы и названия, связанные с войной. Причина – в стране участились случаи «эксплуатации» военно-патриотической тематики. Это часто делается с коммерческой целью – так легче привлечь потребителя, но иногда переходит…

    Сегодня 12:23
    просмотров
    «Выбил» половину помещения: житель Днепра создал свалку возле подъезда
    «Выбил» половину помещения: житель Днепра создал свалку возле подъезда

    В Днепре владелец одной из квартир создал стихийную свалку возле дома.

    Сегодня 11:04
    0
    просмотров
    В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно
    В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

    В Днепре установят новые остановки.

    Сегодня 10:23
    0
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт 5 апреля
    Как в Днепре работает общественный транспорт 5 апреля

    Сегодня, 5 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Cитуация с водой в Днепре на утро 5 апреля
    Cитуация с водой в Днепре на утро 5 апреля

    Аварийные работы на Кайдакской насосно-фильтровальной станции завершены вчера около 21:00. Они продолжались более 10 часов практически без отключения воды в домах. Только по некоторым адресам было понижено давление.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Кому отключат свет в Днепре 5 апреля (АДРЕСЫ)
    Кому отключат свет в Днепре 5 апреля (АДРЕСЫ)

    В ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупредили потребителей о плановых ремонтных работах в Днепре 5 апреля. Поэтому временно будет отсутствовать электроснабжение у некоторых жителей города.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    ВСУ отбили более 60 атак, уничтожили высокоточный дрон, 2 «Града» и станцию РЭБ россиян, — Генштаб
    ВСУ отбили более 60 атак, уничтожили высокоточный дрон, 2 «Града» и станцию РЭБ россиян, — Генштаб

    Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Зеленский сегодня выступит в центре Варшавы
    Зеленский сегодня выступит в центре Варшавы

    В среду, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу выступит в центре Варшавы.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)
    На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)

    На Днепропетровщине люди массово собирают очень редкий грибы, занесенные в Красную книгу Украины. Это – сморчки степные.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается дождь
    Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается дождь

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх