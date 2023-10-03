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Будут судить полицейского, совершившего ДТП на трассе из Кривого Рога, где погибли три девушки

Сегодня 20:05
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Обвинительный акт был направлен в суд.

Новости Днепра про Будут судить полицейского, совершившего ДТП на трассе из Кривого Рога, где погибли три девушки

Прокуратура Кировоградской области направила в суд обвинительный акт о полицейском, подозреваемый в совершении смертельного ДТП. Авария произошла еще 25 июня на трассе Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье.

В тот день правоохранитель сел за подвыпивший руль и вез в собственном авто выпускников, которые были тоже были нетрезвыми. На участке пути, который ведет в Кривой Рог, подозреваемый вызвал смертельное ДТП. Три девочки-выпускницы погибли, еще трое подростков и взрослый получили тяжелые травмы.

Полицейского уволили со службы и взяли под стражу. Недавно закончилось расследование, и теперь дело передадут в суд. Сотруднику полиции инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек, – говорится в сообщении.

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Новости Днепра про Будут судить полицейского, совершившего ДТП на трассе из Кривого Рога, где погибли три девушкиУкраїнська Новости Днепра про Будут судить полицейского, совершившего ДТП на трассе из Кривого Рога, где погибли три девушкиРусский

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