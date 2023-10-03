Будут судить полицейского, совершившего ДТП на трассе из Кривого Рога, где погибли три девушки

Прокуратура Кировоградской области направила в суд обвинительный акт о полицейском, подозреваемый в совершении смертельного ДТП. Авария произошла еще 25 июня на трассе Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье.
В тот день правоохранитель сел за подвыпивший руль и вез в собственном авто выпускников, которые были тоже были нетрезвыми. На участке пути, который ведет в Кривой Рог, подозреваемый вызвал смертельное ДТП. Три девочки-выпускницы погибли, еще трое подростков и взрослый получили тяжелые травмы.
Полицейского уволили со службы и взяли под стражу. Недавно закончилось расследование, и теперь дело передадут в суд. Сотруднику полиции инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек, – говорится в сообщении.
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