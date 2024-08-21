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Будут ли выключать в Днепре 22 августа свет по графикам

Сегодня 18:35
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Хорошие новости от Укрэнерго.

Новости Днепра про Будут ли выключать в Днепре 22 августа свет по графикам

В четверг, 22 августа, в Днепре и области свет не будут выключать. По информации Укрэнерго, электроэнергии будет достаточно, поэтому графики применять не будут. При изменении ситуации – о мерах ограничения будет сообщено дополнительно.

Однако в Днепре будут отключения, но не стабилизационные, а плановые. 22 августа 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • вул. Автотранспортна: 5, 8-А, 12, 16-Г, 19, 23, 29; 
  • вул. Краснопільська: 12-К, 14, 19-Г;
  • вул. Відрадна: 1, 2-А, 3-5, 6-Б, 7, 8, 10-13; 
  • вул. Волоська: 1-14; 
  • вул. Петра Розумного: 1, 2-А, 3-8, 10-16 (парні); 
  • вул. Ігоря Ветрогонова: 1-21, 22-А, 23-27, 29, 31; 
  • вул. Квартальна: 38-А; 
  • вул. Костянтинівська: 1-11, 12-А, 13-16, 18; 
  • вул. Моцарта: 1-14;
  • вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66, 67-А, 68-80, 82-92, 94-118 (парні);
  • вул. Павла Тичини: 1, 3, 5, 7; 
  • вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-Б, 17, 19, 21; 
  • вул. Печерська: 1-А, 2-7, 9-17 (непарні); 
  • вул. Самотканська: 1-14; 
  • вул. Солідарна: 1-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні); 
  • вул. Сурська: 71-96, 98-117, 119-129, 131-143 (непарні); 
  • вул. Філатова: 1-5, 7; 
  • вул. Фредеріка Шопена: 1-14.

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