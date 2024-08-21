Будут ли выключать в Днепре 22 августа свет по графикам

В четверг, 22 августа, в Днепре и области свет не будут выключать. По информации Укрэнерго, электроэнергии будет достаточно, поэтому графики применять не будут. При изменении ситуации – о мерах ограничения будет сообщено дополнительно.
Однако в Днепре будут отключения, но не стабилизационные, а плановые. 22 августа 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
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