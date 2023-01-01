Будут ли в Днепре выключать свет по графикам 1 января

Как сообщили в ДТЭК «Днепровские электросети», сегодня 1 января экстренные отключения света отменены. Напомним, вчера из-за угрозы ракетных ударов в Днепре и области аварийно выключали свет во избежание значительных повреждений в случае попадания в объекты инфраструктуры.
До этого ДТЭК заявляли, что на Новый год жители Днепра и области будут со светом, если не будет повторных обстрелов.
Обстрелы были и экстренные отключения вводились, но уже вечером большинство людей были со светом и его не выключали всю ночь. Сегодня же мы возвращаемся к стабилизационным графикам отключения. Найти их можно тут.
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