Будут ли школьники Днепра сдавать в 2024 году ГИА

В 2024 году ученики 4, 9 и 11 классов в очередной раз освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации.
Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада 8 ноября.
Согласно документу, школьники, которые завершают получение каждого уровня полного общего среднего образования в 2023/24 учебном году, освобождаются от прохождения итоговой аттестации.
В то же время для учеников 4 классов, которые участвуют в ГИА в режиме пилотирования, аттестация будет проведена. Эти ученики будут сдавать итоговую аттестацию по двум предметам: украинскому языку и математике.
Кроме того, 8 ноября Верховная Рада в целом приняла законопроект №9046, согласно которому историю Украины и иностранный язык вернули к обязательным предметам государственной итоговой аттестации. Но эти нововведения заработают только после прекращения военного положения в Украине.
После окончания 4 класса школьники будут сдавать ГИА по украинскому языку и математике. Для выпускников 9 и 11 классов экзаменов будет по меньшей мере 4: речь идет об украинском языке, математике, истории Украины и иностранном языке. Закон №9046 вступит в силу с 1 января 2024 года. Но каждый год во время действия военного положения, пока мы не отвоевали все наши территории, мы отменяем ГИА. Поэтому этот закон «рамочный», — сообщил в комментарии «УП. Жизнь» председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине будут введены новые стандарты для старшей школы.
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