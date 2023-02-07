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Будут ли сегодня в Днепре выключать свет и где посмотреть графики

Сегодня 11:40
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В Днепре и области сегодня, 7 февраля, применены стабилизационные отключения света.

Новости Днепра про Будут ли сегодня в Днепре выключать свет и где посмотреть графики

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Потому графики действуют. Посмотреть их можно:

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отметили энергетики.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области может ухудшиться ситуация со светом: причины. 

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