Будут ли сегодня в Днепре выключать свет и где посмотреть графики

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области может ухудшиться ситуация со светом: причины.

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отметили энергетики.

Потому графики действуют. Посмотреть их можно:

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

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