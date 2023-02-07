Будут ли сегодня в Днепре выключать свет и где посмотреть графики

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Потому графики действуют. Посмотреть их можно:
Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отметили энергетики.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области может ухудшиться ситуация со светом: причины.
Читайте также:
Автор:
В ближайшее время ситуация с электроэнергией в Днепре и области…
Сегодня жители Днепра могут стать свидетелями необычного зрелища - над…
Новое наступление войск россии может состояться в трех областях Украины.…
Сегодня, 6 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.
Нардепы избрали нового главу СБУ.
В Днепре провели мини-турнир в память об известном тренере по боксу Михаилу Кореновскому.
В Днепре и области снова "заминировали" все ТРЦ.
Во вторник, 7 февраля, в Подгородном во дворе частного дома вспыхнул легковой автомобиль «Mitsubishi Lancer».
Марганецьку громаду знову накрили вогнем із РСЗВ та важкої артилерії.
В Днепре 7 февраля используются стабилизационные отключения света.
Во вторник, 7 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
В результате землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии 6 февраля, погибли более 4 тысяч человек.
В течение одного времени полицейские дважды задержали нарушителей. В обоих случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших следственных действий.
С 27 января по 2 февраля 2023 года в Днепропетровской области на ОРВИ, включая подозрение на коронавирусную инфекцию, заболело 10 490 человек, из них 3 432 (32,7%) — дети в возрасте до 17 лет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!