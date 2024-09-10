Будут ли отключать свет в Днепре 11 сентября

В Укрэнерго снова известили хорошую новость.

В Днепре и области на среду 11 сентября применение мер по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируется. А это значит, что свет будет в каждом доме города.

Ремонтные работы на завтра ни одному из облэнерго также не запланированы. При отсутствии аварийных ситуаций электроснабжение будет без перебоев.

Однако в Укрэнерго напоминают потреблять электроэнергию бережливо и не включать мощные приборы в период с 18:00 до 22:00.

Напомним, ранее стало известно, вернутся ли снова графики отключений света в Днепр.

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