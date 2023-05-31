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Будут ли наказывать жителей Днепра, которые придут поплавать на пляжах, несмотря на запрет

Сегодня 17:01
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Пляжи готовят к летнему сезону

Новости Днепра про Будут ли наказывать жителей Днепра, которые придут поплавать на пляжах, несмотря на запрет

Как сообщили в горсовете, в Днепре готовят зоны отдыха у воды. Вчера комиссия ТБНС приняла решение о запрете купания на официальных пляжах, однако их все равно обследуют и приведут в порядок.

В частности, Приднепровский и Майнуловский пляж уже подготовили к летнему сезону. Водолазы ГСЧС очистили дно реки. По словам чрезвычайников, в воде они находили бутылки, рыбацкие лески и сетки, ветки, веревки и камни.

Работы уже ведутся на третьем официальном пляже на Монастырском острове.

Будут ли наказывать отдыхающих за купание на пляжах

30 мая комиссия ТБНС вынесла решение о запрете купания на пляжах Днепра. Это связано с продолжением военного положения на территории страны. Однако тех, кто все же отважится прийти поплавать, наказывать не будут.

На пляжах будут стоять предупредительные таблички «Купаться запрещено», но штрафов или других наказаний не будет. Ответственность лежит на отдыхающих, которые сами решают безопасно ли им будет отдыхать у воды. В то же время на пляжах будут проводить разъяснительную работу полицейские и спасатели, которые будут предупреждать о возможной опасности.

Что запрещено

По словам полицейских, во время рейдов людям будут разъяснять запрет на купание в водоеме. Также предупредят о нарушении публичного порядка, а именно о распитии алкоголя, курении и нахождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественных местах.

В полиции напоминают, что за это есть административная ответственность.

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Новости Днепра про Будут ли наказывать жителей Днепра, которые придут поплавать на пляжах, несмотря на запретУкраїнська Новости Днепра про Будут ли наказывать жителей Днепра, которые придут поплавать на пляжах, несмотря на запретРусский

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