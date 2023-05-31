Будут ли дополнительные выходные на Троицу и День Конституции: что будем праздновать

1 июня – День защиты детей.
4 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей-жертв агрессии, День хозяйственных судов.
5 июня – Всемирный день окружающей среды.
6 июня – День журналиста.
8 июня – Всемирный день океанов.
9 июня – Международный день друзей.
11 июня – День работников легкой промышленности.
12 июня – День работников фондового рынка.
14 июня – Всемирный день донора.
17 июня – Всемирный день борьбы с запустыванием и засухой.
18 июня – День медицинского работника, День участкового инспектора полиции.
19 июня – День фермера.
20 июня – Всемирный день беженцев.
22 июня — День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.
23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.
25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины.
26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.
28 июня – День Конституции Украины.
Читайте также:
Автор:
Причина отключения — проведение ремонтных работ, которые продлятся с 8:00…
Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации…
В Украине стартовал второй этап государственной программы "єВідновлення". Теперь украинцы,…
Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели…
Причина отключения — проведение ремонтных работ, которые продлятся с 8:00 до 17:00.
Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Украинские военные сбили 2 вражеских разведывательных БпЛА и уничтожили 2 станции радиоэлектронной борьбы.
В Украине стартовал второй этап государственной программы "єВідновлення". Теперь украинцы, чье жилье было разрушено в результате войны, смогут получить от государства средства на строительство дома или приобретение другого жилого помещения.
На днях полицейские спасли беззащитную птичку.
Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели обнаружили тортильи с плесенью.
Сегодня утром, 31 мая, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Украинской произошла авария.
В Днепре на два дня сменят движение некоторые трамваи.
Сезон арбузов и дынь наступит только в августе, но в Днепре уже продают их.
В Днепре иномарку можно купить по цене от 40-50 тыс грн. Автомобиль хоть и будет старым, но зато при езде комфорта в нем будет гораздо больше, чем при передвижении в забитой маршрутке. Предложений с продаже старых иномарок на рынке Днепра…
Пляжи готовят к летнему сезону
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!