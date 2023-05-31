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Будут ли дополнительные выходные на Троицу и День Конституции: что будем праздновать

Сегодня 21:15
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В июне украинцы будут отмечать Троицу (4 июня) и День Конституции (28 июня). Это государственные праздники.

Новости Днепра про Будут ли дополнительные выходные на Троицу и День Конституции: что будем праздновать

 Но военное положение в Украине продолжили, потому дополнительных выходных в июне не будет.
 
В июне будет 22 рабочих дня и 8 выходных. Официально в течение месяца украинцы будут отдыхать 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 июня.
 
Праздники в июне 2023

1 июня – День защиты детей.
4 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей-жертв агрессии, День хозяйственных судов.
5 июня – Всемирный день окружающей среды.
6 июня – День журналиста.
8 июня – Всемирный день океанов.
9 июня – Международный день друзей.
11 июня – День работников легкой промышленности.
12 июня – День работников фондового рынка.
14 июня – Всемирный день донора.
17 июня – Всемирный день борьбы с запустыванием и засухой.
18 июня – День медицинского работника, День участкового инспектора полиции.
19 июня – День фермера.
20 июня – Всемирный день беженцев.

22 июня — День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.
23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.
25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины.
26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.
28 июня – День Конституции Украины.

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Новости Днепра про Будут ли дополнительные выходные на Троицу и День Конституции: что будем праздноватьУкраїнська Новости Днепра про Будут ли дополнительные выходные на Троицу и День Конституции: что будем праздноватьРусский

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