Будут ли длинные выходные на Пасху в этом году: что нужно знать днепрянам

В этом году Пасха приходится на 16 апреля (у православных) и на 9 апреля (у католиков).
Обычно на праздник Воскресения Господнего украинцы привыкли отдыхать три дня — из-за правила, согласно которому праздничный день, приходящийся на выходные, переносится на другой, будний день.
Однако в этом году всё будет по другому. Из-за военного положения перенос праздничных дат на будние дни не производится, поэтому трех выходных дней ожидать не стоит.
В соответствии со статьей 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения » действие статьи 73 КЗоТ, дающей право на дополнительный выходной, отменяется. Понедельник 17 апреля 2023 года будет обычным будним днем. Время для длинных праздников в Украине наступит только после окончания войны.
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