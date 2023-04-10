Будьте осторожны: змеи атаковали Монастырский остров

В последнее время в Днепре стало больше змей. Их можно встретить как на улицах города, так и в жилых помещениях.

У Дніпрі активізувалися змії, і переляканим місцевим жителям стає страшно гуляти в громадських місцях. Адже деякі види плазунів

В Днепре активизировались змеи, и перепуганным местным жителям становится страшно гулять в общественных местах. Ведь некоторые виды пресмыкающихся могут представлять опасность для жизни.

Также в таких случаях на место находки можно вызвать Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области — «101».

На видео смотровая площадка возле церкви. Будьте максимально осторожны.

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