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Будьте готовы: в Днепре и области возможны экстренные отключения света

Сегодня 10:13
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Сегодня, 25 ноября, в Днепре и области введены экстренные отключения света.

Новости Днепра про Будьте готовы: в Днепре и области возможны экстренные отключения света

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, – отмечают специалисты ДТЭК.

Новости Днепра про Будьте готовы: в Днепре и области возможны экстренные отключения света

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