Будьте готовы: в Днепре и области возможны экстренные отключения света

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, – отмечают специалисты ДТЭК.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Сегодня, 25 ноября, в Днепре и области введены экстренные отключения света.

В Днепропетровской области энергетики уже заживили более 70% критической инфраструктуры.

В Днепропетровской области запустили почти все водоканалы.

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