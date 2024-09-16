Будет сносить с ног: в Днепре и области предупредили о штормовом ветре

Сегодня, 16 сентября, в Днепре и области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Уровень опасности 1 (желтый).
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.
“16 сентября днем в городе Днепр и Днепропетровской области ожидаются порывы восточного ветра 17-22 м/с. Уровень опасности 1 (желтый)”, — говорится в сообщении.
Жителей области призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт, плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
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