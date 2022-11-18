Будет сносить с ног: в Днепре прогнозируют штормовой ветер

По данным Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии, завтра, 19 ноября, в Днепре и по всей Днепропетровской области ожидаются порывы ночью юго-восточного ветра, днем западного ветра 15-20 м/с.
Уровень опасности 1 (желтый).
Лучше не ставить автомобили вблизи металлических конструкций, аварийных деревьев и биллбордов.
Напомним, сегодня в Днепре выпал первый снег. Но полноценно зима придет к нам в начале декабря. В выходные синоптики обещают дожди.
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