Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Будет сносить с ног: в Днепре прогнозируют штормовой ветер

Сегодня 16:47
просмотров

В Днепре предупредили о сильном ветре.

Новости Днепра про Будет сносить с ног: в Днепре прогнозируют штормовой ветер

По данным Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии, завтра, 19 ноября, в Днепре и по всей Днепропетровской области ожидаются порывы ночью юго-восточного ветра, днем ​​западного ветра 15-20 м/с.

Уровень опасности 1 (желтый).

Лучше не ставить автомобили вблизи металлических конструкций, аварийных деревьев и биллбордов.

Напомним, сегодня в Днепре выпал первый снег. Но полноценно зима придет к нам в начале декабря. В выходные синоптики обещают дожди.

Читайте также:

Новости Днепра про Будет сносить с ног: в Днепре прогнозируют штормовой ветерУкраїнська Новости Днепра про Будет сносить с ног: в Днепре прогнозируют штормовой ветерРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре банкомат выдал «ворованную» купюру, которой нигде нельзя расплатиться
    Новости Днепра
    Сегодня 16:06
    В Днепре банкомат выдал «ворованную» купюру, которой нигде нельзя расплатиться

    В Днепре один из банкоматов выдал купюру, которая может быть…

    Лежал в луже крови: в Днепре спасли мужчину, пережившего атаку дроном
    Новости Днепра
    Сегодня 15:21
    Лежал в луже крови: в Днепре спасли мужчину, пережившего атаку дроном

    Историю мужчины рассказал гендиректор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко.

    В Днепре некоторые троллейбусы и трамваи изменили или остановили движение: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 14:32
    В Днепре некоторые троллейбусы и трамваи изменили или остановили движение: подробности

    Важно!

    Лукашук рассказал, когда в Днепре и области стабилизируют энергоснабжение
    Новости Днепра
    Сегодня 14:11
    Лукашук рассказал, когда в Днепре и области стабилизируют энергоснабжение

    В Днепре и области после атаки на энергетический объект люди…

    Последние новости

    В Днепре банкомат выдал «ворованную» купюру, которой нигде нельзя расплатиться
    В Днепре банкомат выдал «ворованную» купюру, которой нигде нельзя расплатиться

    В Днепре один из банкоматов выдал купюру, которая может быть ворована.

    Сегодня 16:06
    просмотров
    Лежал в луже крови: в Днепре спасли мужчину, пережившего атаку дроном
    Лежал в луже крови: в Днепре спасли мужчину, пережившего атаку дроном

    Историю мужчины рассказал гендиректор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко.

    Сегодня 15:21
    просмотров
    Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)
    Железное сердце, мотоцикл и дерево счастья: ТОП-10 необычных арт-объектов в Днепре (ФОТО)

    В Днепре есть памятники, которые появились всего несколько лет назад, но уже успели полюбится жителям города. У изваяний есть свои легенды, приметы и история. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 самых необычных памятников Днепра.

    Сегодня 14:37
    0
    просмотров
    В Днепре некоторые троллейбусы и трамваи изменили или остановили движение: подробности
    В Днепре некоторые троллейбусы и трамваи изменили или остановили движение: подробности

    Важно!

    Сегодня 14:32
    1
    просмотров
    Лукашук рассказал, когда в Днепре и области стабилизируют энергоснабжение
    Лукашук рассказал, когда в Днепре и области стабилизируют энергоснабжение

    В Днепре и области после атаки на энергетический объект люди часами сидят без света.

    Сегодня 14:11
    просмотров
    В Днепре на правом берегу появятся причудливые черные бочки: для чего
    В Днепре на правом берегу появятся причудливые черные бочки: для чего

    В Днепре на правом берегу начали устанавливать причудливые черные бочки.

    Сегодня 14:09
    0
    просмотров
    Предложил подвезти: на Днепропетровщине судили мужчину, который изнасиловал 16-летнюю девочку
    Предложил подвезти: на Днепропетровщине судили мужчину, который изнасиловал 16-летнюю девочку

    На Днепропетровщине судили мужчину, который изнасиловал 16-летнюю девочку.

    Сегодня 13:45
    0
    просмотров
    Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)
    Привязывает лапы к голове: на Днепропетровщине фермер мучит более 20 коров (ВИДЕО)

    В Днепропетровской области фермер мордует своих коров.

    Сегодня 13:22
    0
    просмотров
    Врачи рассказали, в каком состоянии пострадавшие во время ракетной атаки на Днепр 17 ноября
    Врачи рассказали, в каком состоянии пострадавшие во время ракетной атаки на Днепр 17 ноября

    Утром 17 ноября Днепр пережил ракетную атаку. В результате прилетов поврежден общественный транспорт, промышленные предприятия и жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие.

    Сегодня 12:42
    просмотров
    Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео
    Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео

    В Днепре спасают больного красавца Лео.

    Сегодня 12:19
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх