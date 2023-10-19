Будет сносить с ног: синоптики предупреждают об опасном метеоявлении в Днепре

По информации Укргидрометцентра, в пятницу, 20 октября, почти по всей территории Украины будет дуть штормовой ветер.
Кое-где порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Уровень опасности желтый.
Будет сносить с ног ветром и в Днепре. Правда, завтра будет немного теплее, чем сегодня. Воздух прогреется до +19 градусов тепла.
А вот в субботу, 21 октября, синоптики обещают +25. Аномальная жара продержится два дня, после чего в Украину возвратится осенняя погода.
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