Будет сносить с ног: синоптики предупреждают об опасном метеоявлении в Днепре

В Днепре и по всей Украине объявили штормовое предупреждение на 20 октября.

По информации Укргидрометцентра, в пятницу, 20 октября, почти по всей территории Украины будет дуть штормовой ветер.

Кое-где порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Уровень опасности желтый.

Будет сносить с ног ветром и в Днепре. Правда, завтра будет немного теплее, чем сегодня. Воздух прогреется до +19 градусов тепла.

А вот в субботу, 21 октября, синоптики обещают +25. Аномальная жара продержится два дня, после чего в Украину возвратится осенняя погода.

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