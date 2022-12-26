Будет работать даже в блэкаут: НБУ создал банковскую сеть POWER BANKING

Национальный банк Украины вместе со всеми системно важными банками создал национальную сеть POWER BANKING, которая будет работать даже в условиях блэкаута.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Отделения национальной сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

Сегодня сеть POWER BANKING объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка. В настоящее время уже более 1000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блэкаута (около 80% из них – это отделения системно важных банков).

В условиях блэкаута в отделениях сети POWER BANKING для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг:

получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);

обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);

консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Кроме того, в отделениях сети POWER BANKING введен банкоматный национальный роуминг. Его цель – предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.

Карта отделений сети POWER BANKING доступна по ссылке.

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