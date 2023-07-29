Буданов сделал оптимистическое заявление по поводу того, когда ВСУ зайдут в Крым

Вооруженные силы Украины скоро зайдут на территорию временно оккупированного украинского Крыма.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии ТСН.

В ответ на вопрос о возможном входе украинских войск в Крым, глава ГУР ответил, что это произойдет скоро. Однако он отказался уточнять дату деоккупации полуострова.

Кирилл Буданов также прокомментировал угрозу с Беларуси, оценив ее как нереальную. Он объяснил, что развертывание сил наемников ЧВК «Вагнера» на белорусских территориях не пугает украинские Силы обороны.

По его словам, количественное увеличение резервов оккупационных сил противника не наблюдается.

Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно восполнять понесенные ими потери, – говорит Буданов.

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