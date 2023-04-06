Брусчатка и широкие зеленые аллеи: ТОП-10 старых фото самых длинных проспектов Днепра

Днепр славится своими длинными проспектами – они могут тянуться на несколько километров, по некоторым из них ездит трамвай, на многих есть зеленые аллейки для прогулок. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых длинных проспектов Днепра.

Длина проспекта Александра Поля – 4,4 км. Начинается он в низине и заканчивается при подъеме на гору. Верхняя его часть застраивалась в 1960-1970-х годах типичными пятиэтажными домами и несколькими многоэтажками. Тут даже планировали пустить метро, но не сложилось.

Универмаг «Славутич» считался одной из достопримечательностей проспекта, как и магазин «Юность», от которого осталась по сути только название остановки. В нижней части проспекта можно увидеть дома начала ХХ века.

Чуть длиннее его проспект Гагарина – 4,7 км. Он задумывался как «Вузовский массив» и даже сначала так назывался. Основные дома на проспекте построили в начале 1960-х годов.

Тут находятся почти все местные учебные заведения и общежития. В начале 1980-х годов начало проспекта Гагарина это была практически черта города.

Самый знаменитый проспект Днепра – им. Дмитрия Яворницкого. Его протяженность 4,8 км, начинается у Соборной площади и заканчивается у Вокзала. На проспекте Яворницкого находится большое количество торговых и бизнес-центров, магазинов, корпусов учебных заведений.

Прокатиться по проспекту можно как на маршрутке или троллейбусе, так и на трамвае. На дороге по проспекту еще можно встретить брусчатку, которой он был вымощен с начала основания города.

Слобожанский проспект считается одним из самых длинных в Днепре. Его протяженность составляет 6,3 км. Начинается в начале левого берега и заканчивается на выезде из города.

Раньше он назывался Новомосковское шоссе и застраивался в основном 1970-х годах, но тут можно увидеть и несколько пятиэтажных домов построенных в начале 1950-х годов, а также большое количество девятиэтажек, которые стали появляться на проспекте уже в 1960-х годах. «Дом торговли», «Океан» и «Нептун» — самые известные магазины проспекта.

Самым длинным в Днепре оказался проспект Богдана Хмельницкого, протяженностью более 10 км. Сначала это было Сурско-Литовское шоссе, потом улица Днепропетровская, затем стала Героев Сталинграда и после этого превратилась в проспект Богдана Хмельницкого.

Тут есть несколько парков, стадион, а вдоль улицы идут в основном пятиэтажные дома. Тут курсируют маршрутки и трамваи. По адресу проспект Богдана Хмельницкого в Днепре зарегистрировано почти 250 адресов.

фото: блог Артема Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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