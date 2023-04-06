Брусчатка и широкие зеленые аллеи: ТОП-10 старых фото самых длинных проспектов Днепра

Длина проспекта Александра Поля – 4,4 км. Начинается он в низине и заканчивается при подъеме на гору. Верхняя его часть застраивалась в 1960-1970-х годах типичными пятиэтажными домами и несколькими многоэтажками. Тут даже планировали пустить метро, но не сложилось.
Универмаг «Славутич» считался одной из достопримечательностей проспекта, как и магазин «Юность», от которого осталась по сути только название остановки. В нижней части проспекта можно увидеть дома начала ХХ века.
Чуть длиннее его проспект Гагарина – 4,7 км. Он задумывался как «Вузовский массив» и даже сначала так назывался. Основные дома на проспекте построили в начале 1960-х годов.
Тут находятся почти все местные учебные заведения и общежития. В начале 1980-х годов начало проспекта Гагарина это была практически черта города.
Самый знаменитый проспект Днепра – им. Дмитрия Яворницкого. Его протяженность 4,8 км, начинается у Соборной площади и заканчивается у Вокзала. На проспекте Яворницкого находится большое количество торговых и бизнес-центров, магазинов, корпусов учебных заведений.
Прокатиться по проспекту можно как на маршрутке или троллейбусе, так и на трамвае. На дороге по проспекту еще можно встретить брусчатку, которой он был вымощен с начала основания города.
Слобожанский проспект считается одним из самых длинных в Днепре. Его протяженность составляет 6,3 км. Начинается в начале левого берега и заканчивается на выезде из города.
Раньше он назывался Новомосковское шоссе и застраивался в основном 1970-х годах, но тут можно увидеть и несколько пятиэтажных домов построенных в начале 1950-х годов, а также большое количество девятиэтажек, которые стали появляться на проспекте уже в 1960-х годах. «Дом торговли», «Океан» и «Нептун» — самые известные магазины проспекта.
Самым длинным в Днепре оказался проспект Богдана Хмельницкого, протяженностью более 10 км. Сначала это было Сурско-Литовское шоссе, потом улица Днепропетровская, затем стала Героев Сталинграда и после этого превратилась в проспект Богдана Хмельницкого.
Тут есть несколько парков, стадион, а вдоль улицы идут в основном пятиэтажные дома. Тут курсируют маршрутки и трамваи. По адресу проспект Богдана Хмельницкого в Днепре зарегистрировано почти 250 адресов.
фото: блог Артема Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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