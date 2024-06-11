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  • Бросили «коктейль Молотова»: в Днепре неизвестные хулиганы подожгли автомобиль ВСУ

Бросили «коктейль Молотова»: в Днепре неизвестные хулиганы подожгли автомобиль ВСУ

Сегодня 22:03
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В Днепре неизвестные подожгли автомобиль военных.

Новости Днепра про Бросили

Об инциденте сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

По факту поджога автомобиля ВСУ полиция открыла уголовное производство, а правоохранители ищут хулиганов, которые это сделали.

Известно, что преступление произошло в ночь на 10 июня на автостоянке по улице Яркой. В результате поджога загорелся микроавтобус Volkswagen, принадлежащий военным. Огнем поврежден моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло. На месте преступления были обнаружены пустые бутылки от бензина, которые, вероятно, использовали для изготовления «коктейля Молотова». По предварительной информации, к поджогу может быть причастна группа лиц.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

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