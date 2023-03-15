Бросают авто из-за обстрелов: в Раде предлагают не эвакуировать машины за нарушение правил парковки

В Украине могут запретить временное задержание транспортных средств инспекторами по парковке во время правового режима военного или чрезвычайного положения.

Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

«По статистике за год действия военного положения в Украине количество случаев временного задержания транспортных средств возросло. Часто такие задержания проходят даже без законных оснований», — говорится в пояснительной записке.

Поскольку «человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высокой социальной ценностью» предлагается внести изменения в Кодекс об админнарушениях – и не применять временное задержание транспортных средств в местностях, в которых введен режим военного или чрезвычайного состояния.