Бросают авто из-за обстрелов: в Раде предлагают не эвакуировать машины за нарушение правил парковки

Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады Украины.
«По статистике за год действия военного положения в Украине количество случаев временного задержания транспортных средств возросло. Часто такие задержания проходят даже без законных оснований», — говорится в пояснительной записке.
Поскольку «человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высокой социальной ценностью» предлагается внести изменения в Кодекс об админнарушениях – и не применять временное задержание транспортных средств в местностях, в которых введен режим военного или чрезвычайного состояния.
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