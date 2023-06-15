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Бросали в офис коктейль Молотова: в Днепре задержали мужчин

Сегодня 18:45
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Сотрудники криминальной полиции Днепровского районного управления полиции совместно со следователями отделения полиции №5 города Днепра и управления криминального анализа установили, что к преступлению причастны двое жителей Павлограда 37 и 46 лет.

Новости Днепра про Бросали в офис коктейль Молотова: в Днепре задержали мужчин

Подъехали в офисное помещение на автомобиле, убедились, что вокруг нет людей – и бросили в помещение «коктейль Молотова». Это совершили двое мужчин в марте в Соборном районе Днепра.
 
Полицейские прибегли к поискам.
 
Недавно личности злоумышленников были установлены, а сами мужчины – задержаны. Ими оказались жители Павлограда 37 и 46 лет.
 
В ходе обысков дома у злоумышленников полицейские изъяли черновые записи – фото места преступления, схему подъезда к «объекту» и другие вещественные доказательства.

Из других интересных для полиции находок – 16 слип-пакетов с порошкообразным веществом, около 30 слип-пакетов с веществом растительного происхождения, электронные весы, пистолет с патронами, охотничье ружье.
 
Все найденное было изъято и направлено экспертное исследование.
 
А 14 июня следственные отделения полиции сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК – умышленное уничтожение или повреждение имущества.
 
Досудебное расследование продолжается.

Новости Днепра про Бросали в офис коктейль Молотова: в Днепре задержали мужчин

Новости Днепра про Бросали в офис коктейль Молотова: в Днепре задержали мужчин

Новости Днепра про Бросали в офис коктейль Молотова: в Днепре задержали мужчин

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