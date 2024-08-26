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Бросали металлические стулья в боул: в Днепре в скейт-парке подростки совершили акт вандализма

Сегодня 12:32
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Местные подростки развлекались в скейт-парке, бросая в боул металлические стулья.

Новости Днепра про Бросали металлические стулья в боул: в Днепре в скейт-парке подростки совершили акт вандализма

Скейт-парк в сквере Александра Усачева пользуется большой популярностью у молодежи Днепра. Сюда приходят дети всех возрастов и проводят здесь время с утра до самого вечера.

Однако некоторые юные «скейтбордисты» решили использовать боул для катания на роликах и скейтбордах не по назначению. Видео с развлечением записали на видео и опубликовали на собственных страницах в Instagram. Впоследствии удалили, однако неравнодушные горожане сразу обратили внимание на акт вандализма и снова обнародовали его, призывая местные власти принять меры.

Новости Днепра про Бросали металлические стулья в боул: в Днепре в скейт-парке подростки совершили акт вандализма

Кадр с видео.

На видео видно, как несколько подростков бросают металлические стулья внутрь боула, в котором катаются днем. Впоследствии в результате очередного броска у стула сломалась ножка, а при столкновении металла с бетонным покрытием образовалась искра.

Горожане отмечают, что такие повреждения с легкостью не исправишь, а если оставить их – катание в боуле станет травмоопасным.

На публикацию в Facebook-сообществе «Райончик» обратил внимание депутат Днепровского городского совета Сергей Пустовой и отметил, что вопросом занимается лично и надеется, что «искатели приключений» самостоятельно выйдут на связь и признают свою вину.

Новости Днепра про Бросали металлические стулья в боул: в Днепре в скейт-парке подростки совершили акт вандализмаНовости Днепра про Бросали металлические стулья в боул: в Днепре в скейт-парке подростки совершили акт вандализма

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вандалы украли доски из скамеек, которые установили несколько недель назад в зоне отдыха.

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Новости Днепра про Бросали металлические стулья в боул: в Днепре в скейт-парке подростки совершили акт вандализмаУкраїнська Новости Днепра про Бросали металлические стулья в боул: в Днепре в скейт-парке подростки совершили акт вандализмаРусский

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