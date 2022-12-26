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Братские войны: в Днепре мужчина убил младшего брата

Сегодня 20:30
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В Днепре мужчина убил родного брата, с которым той ночью употреблял спиртное.

Новости Днепра про Братские войны: в Днепре мужчина убил младшего брата

33-летний мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своим 31-летним братом. 

В какой-то момент между братьями вспыхнула ссора. Старший брат схватил кухонный нож и нанес младшему удар прямо в грудь. 

Пострадавший скончался сразу на месте происшествия. Злоумышленника сейчас разыскивает полиция. 

Предварительная правовая квалификация происшествия — ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. 

Источник: «Дніпро Оперативний»

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