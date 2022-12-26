Братские войны: в Днепре мужчина убил младшего брата

33-летний мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своим 31-летним братом.
В какой-то момент между братьями вспыхнула ссора. Старший брат схватил кухонный нож и нанес младшему удар прямо в грудь.
Пострадавший скончался сразу на месте происшествия. Злоумышленника сейчас разыскивает полиция.
Предварительная правовая квалификация происшествия — ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Источник: «Дніпро Оперативний»
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