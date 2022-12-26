Братские войны: в Днепре мужчина убил младшего брата

Предварительная правовая квалификация происшествия — ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Пострадавший скончался сразу на месте происшествия. Злоумышленника сейчас разыскивает полиция.

В какой-то момент между братьями вспыхнула ссора. Старший брат схватил кухонный нож и нанес младшему удар прямо в грудь.

В Днепре мужчина убил родного брата, с которым той ночью употреблял спиртное.

В Днепре перед Новым годом запустили праздничный транспорт.

У Дніпрі на вулиці Передовий екіпаж патрульної поліції разом із…

Украинские военные ударили по пяти пунктам управления и району сосредоточения…

Между набережной и центральным проспектом в Днепре находится улица Фабричная.…

В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО) Между набережной и центральным проспектом в Днепре находится улица Фабричная. На картах города она появилась еще в 1850-х годах. Улица небольшая, но знаковая для тогдашнего Днепра. Тут более ста лет находился один из первых кинотеатров города. просмотров

Воровал кабель: в Днепре задержали нарушителя комендантского часа У Дніпрі на вулиці Передовий екіпаж патрульної поліції разом із представниками територіальної оборони затримав порушника комендантської години. просмотров

Пистолет и наркотики: на Днепропетровщине задержан злоумышленник У Павлограді пістолет, перероблений під бойовий, марихуану та приладдя для паління зберігав у себе в квартирі 32-річний містянин. просмотров

Ученые открыли две планеты, похожие на Землю Ученые обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты, похожие на Землю. 0 просмотров

«Бункерный», «банкетный» или «говорун»: эксперт рассказал, как отличать двойников путина Для широких масс существует по меньшей мере двое двойников кремлевского диктатора владимира путина, который скрывается где-то в "бункере" - т.н. "банкетная" версия и "говорун". 0 просмотров