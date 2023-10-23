Брала предоплату и исчезала: на Днепропетровщине разоблачили риелторшу-мошенницу

Риелторша предлагала свои услуги людям, которые искали жилье, однако брала предоплату и исчезала. Таким образом, женщина обманула по меньшей мере двух женщин, которые обратились к ней за помощью в поиске недвижимости.
Одна из клиенток хотела найти новую съемную квартиру. Другой женщине псевдориелторша пообещала, что поможет в покупке недвижимости. Получив по 10 тысяч гривен с каждой подозреваемая исчезла.
Как сообщили в областной полиции, почти одновременно к ним обратились две жительницы Каменского, которые сообщили, что их обманули. Клиентки рассказали, что риелторша взяла их деньги, но обещанных услуг они не получили.
Впоследствии правоохранителям удалось задержать риелторшу. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Следователи доказали, что задержанная обманула двух человек. Также проверяют ее причастность к другим видам мошенничества.
Псевдориелторке объявили о подозрении в мошенничестве. Досудебное следствие продолжается.
При аренде или покупке недвижимости следует обращаться к проверенным риелторам, работающим под своим именем и имеющим отзывы от других клиентов. Не стоит давать предоплату. Платить за услуги следует только тогда, когда вы их получили.
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