Браконьерят и уничтожают: в заповедных зонах Днепропетровщины обнаружили многочисленные нарушения

Заповедники Днепропетровщины с «ревизией» посетили специалисты, которые провели полевые исследования современного экостона этих земель. Об этом сообщила ученая и сотрудница заповедника Днепровско-Орильский Екатерина Колесникова.
Только за 8 дней июля сотрудники проинспектировали следующие природоохранные участки:
1. Ботанический заказник общегосударственного значения «Балка Бандурка»
2. Ландшафтный заказник общегосударственного значения Комаровщина
3. Орнитологический заказник общегосударственного значения «Волошанская дача»
4. Орнитологический заказник общегосударственного значения «Булаховский лиман»
5. Ландшафтный заказник общегосударственного значения Кильченский,
6. Комплексный памятник природы общегосударственного значения «Урочище «Лелия»
7. Ландшафтный заказник общегосударственного значения «Приорильский»
8. Ландшафтный заказник общегосударственного значения «Соленый лиман»
9. Лесной заказник общегосударственного значения «Урочище «Яцево»
В ходе научных экспедиций специалисты обнаружили факты охоты, браконьерства рыбы, незаконных рубок деревьев и распашки склонов балок. Также на территории заповедников есть кучи мусора на отдельных участках.
Исследованные территории природно-заповедного фонда испытывают чрезмерную антропогенную нагрузку. Охрана обязательств заказчиков общегосударственного значения, наложенные на соответствующие организации, не выполняются должным образом. Более того, общение с землепользователями показало, что некоторые из них не знают о наличии территорий ПЗФ на вверенной им земле или их местоположении и тем более не занимаются этими территориями должным образом. В настоящее время ученые готовят отчеты о состоянии природных комплексов указанных объектов природно-заповедного фонда и предложения по сохранению уникальных центров дикой природы, — сообщила Екатерина.
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