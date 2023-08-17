Браконьерят и уничтожают: в заповедных зонах Днепропетровщины обнаружили многочисленные нарушения

В ходе научных экспедиций специалисты обнаружили факты охоты, браконьерства рыбы, незаконных рубок деревьев и распашки склонов балок. Также на территории заповедников есть кучи мусора на отдельных участках.

Исследованные территории природно-заповедного фонда испытывают чрезмерную антропогенную нагрузку. Охрана обязательств заказчиков общегосударственного значения, наложенные на соответствующие организации, не выполняются должным образом. Более того, общение с землепользователями показало, что некоторые из них не знают о наличии территорий ПЗФ на вверенной им земле или их местоположении и тем более не занимаются этими территориями должным образом. В настоящее время ученые готовят отчеты о состоянии природных комплексов указанных объектов природно-заповедного фонда и предложения по сохранению уникальных центров дикой природы, — сообщила Екатерина.