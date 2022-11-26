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Брак онлайн: в «Дії» тестируют новую услугу

Сегодня 10:52
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На портале «Дія» начинается тестирование услуги подачи заявления для регистрации брака.

Новости Днепра про Брак онлайн: в «Дії» тестируют новую услугу

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, вместо нескольких походов в ЗАГС, очередей и горы документов, оформление заявления о регистрации брака на портале «Дія» займет всего 10 минут.

Отныне сможете подать заявление и сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония. Ранее необходимо было идти в ЗАГС, заполнять бумажки, вручную вводить личную информацию, проходить проверку госрегистратора. Затем идти в банк, чтобы оплатить госпошлину, и снова возвращаться в учреждение. После этого обсудить формат церемонии и только потом возвращаться домой и ждать запланированную дату, — отметил Федоров.

По его словам, решено упростить эту процедуру, устраняя все бюрократические процессы.

Если вам более 18 лет, имеете электронную подпись и вторую половинку, присоединиться к бета-тесту можно по этой ссылке, — добавил министр.

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