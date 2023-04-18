Борис Филатов принял участие в панихиде в память о погибших украинских воинах

Отдать дань уважения защитникам и защитницам, чьи жизни оборвались в борьбе за свободу страны, пришли их семьи и друзья, волонтеры, силовики, а также руководство области и Днепра.
Люди зажгли лампадки и возложили цветы.
«Мы склоняем головы перед каждым и каждым, кто отдал за Украину дороже всего — свою жизнь. Российская война, все, кто начал ее и продолжают поддерживать, ни один из них не будет оправдан. Никогда. Мы же будем достойны памяти наших воинов, чей героизм навсегда остался в вечности. И будем сильны, чтобы дальше помогать всем нашим защитникам на передовой», — сказал мэр Днепра Борис Филатов.
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