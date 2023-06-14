Бомбы, мощнее тех, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки: Беларусь начала получать российское ядерное оружие

Об этом сообщает Reuters.
Белорусский диктатор заявил, что предоставленное россией оружие якобы «втрое мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году».
У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили из россии. Эти бомбы в три раза мощнее тех, что сброшены на Хиросиму и Нагасаки, – сказал белорусский диктатор.
Как отмечает Reuters, развертывание таких боеголовок является первым шагом москвы по размещению ядерного оружия за пределами россии со времен распада Советского Союза.
Лукашенко также заявил, что в Беларуси есть многочисленные ядерные хранилища, оставшиеся от советских времен, и государство восстановило пять-шесть из них.
Напомним, в марте 2023 года путин объявил, что согласился разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Однако в Белом доме заявили, что США пока не фиксировали признаки перемещения российского ядерного оружия на территорию Беларуси.
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