Бомбы, мощнее тех, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки: Беларусь начала получать российское ядерное оружие

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его страну начало поступать российское тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщает Reuters.

Белорусский диктатор заявил, что предоставленное россией оружие якобы «втрое мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году».

У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили из россии. Эти бомбы в три раза мощнее тех, что сброшены на Хиросиму и Нагасаки, – сказал белорусский диктатор.

Как отмечает Reuters, развертывание таких боеголовок является первым шагом москвы по размещению ядерного оружия за пределами россии со времен распада Советского Союза.

Лукашенко также заявил, что в Беларуси есть многочисленные ядерные хранилища, оставшиеся от советских времен, и государство восстановило пять-шесть из них.

Напомним, в марте 2023 года путин объявил, что согласился разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Однако в Белом доме заявили, что США пока не фиксировали признаки перемещения российского ядерного оружия на территорию Беларуси.

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