Бомбардировщики летят на пусковые рубежи: жителей Днепра предупредили об опасности

Из мурманского аэродрома «Оленья» несколько часов назад вылетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс. Об этом идет речь в телеграм-канале Воздушных сил.
По состоянию на 21.00 они продолжают полет в юго-восточном направлении, предположительно в район Каспийского моря. Ориентировочное время выхода самолетов на предел пуска крылатых ракет 22.30.
В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! – говорится в сообщении.
Бомбардировщики Ту-95мс несут ракеты Х-101, которые способны сбиваться нашим ПВО, однако все равно будьте осторожны.
Читайте также:
Автор:
Здание старейшего клуба Днепра, которое является памятником архитектуры, было выставлено…
В Днепре предлагают переименовать Екатеринославский бульвар.
Совсем скоро жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть августовский поток…
"Защиту Украины" в школах будут преподавать по-новому.
Здание старейшего клуба Днепра, которое является памятником архитектуры, было выставлено на повторные торги 8 августа.
В Днепре предлагают переименовать Екатеринославский бульвар.
Жители Кривого Рога собрали урожай арбузов, которые весной высадили среди многоэтажек.
Совсем скоро жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть августовский поток Персеиды.
В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина грабил пенсионеров.
В Днепропетровской области ищут пропавшего дедушку.
"Защиту Украины" в школах будут преподавать по-новому.
В центре Днепра продают бывший доходный дом за 22,4 млн грн. Здание в несколько этажей было построено более 100 лет назад. Сегодня оно отреставрировано, но фасад изменен.
В Днепре судили айтишника, который сотрудничал с российскими спецслужбами и пытался уничтожить украинскую ПВО.
Присмотритесь к фото!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!