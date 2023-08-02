Бомбардировщики летят на пусковые рубежи: жителей Днепра предупредили об опасности

В Воздушных силах сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков.

Из мурманского аэродрома «Оленья» несколько часов назад вылетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс. Об этом идет речь в телеграм-канале Воздушных сил.

По состоянию на 21.00 они продолжают полет в юго-восточном направлении, предположительно в район Каспийского моря. Ориентировочное время выхода самолетов на предел пуска крылатых ракет 22.30.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! – говорится в сообщении.

Бомбардировщики Ту-95мс несут ракеты Х-101, которые способны сбиваться нашим ПВО, однако все равно будьте осторожны.

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