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  • Большой ГОК на Днепропетровщине может прекратить работу из-за дорогостоящего импорта электричества

Большой ГОК на Днепропетровщине может прекратить работу из-за дорогостоящего импорта электричества

Сегодня 18:35
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Один из крупнейших ГОКов на Днепропетровщине может прекратить работу из-за дорогостоящего электричества.

Новости Днепра про Большой ГОК на Днепропетровщине может прекратить работу из-за дорогостоящего импорта электричества

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат, входящий в Группу Метинвест, может полностью прекратить работу из-за дорогостоящего электричества, которое предприятие должно закупать за границей.

Как объясняют представители ГОКа, недавно Кабмин принял постановление, обязывающее промышленность 80% электричества для своих нужд покупать и импортировать из-за границы. Однако из-за этого крупное промышленное предприятие может пойти на простой, сообщило издание GMK center.

Повышение нормы покупки импортной электрической энергии до 80% от общей потребности предприятия вынуждает промышленность соответственно увеличивать объемы импорта электрической энергии, что стимулирует искусственное увеличение спроса на аукционах по распределению межгосударственных связей и приводит к спекулятивному росту цен на импортную электрическую энергию. Учитывая, что стоимость электрической энергии до принятия указанного постановления в пиковые часы уже составляла от 160 до 200 евро/МВт-ч, дальнейшее повышение цен представляет серьезную угрозу для промышленных предприятий, — говорится в письме директора ИнГОКа Игоря Тонева к премьер-министру и ряда председателей парламентских комитетов.

В настоящее время более половины затрат, закладываемых в себестоимость руды, касаются электроэнергии. Если предприятие будет соблюдать требования Кабмина, то эта цифра вырастет в разы. Это может привести либо к удорожанию железной руды, либо к закрытию ГОКов.

Приобретение импортной электрической энергии в размере 80 % от собственного потребления становится недостижимым для ЧАО «ИнГОК» из-за высокой цены, что может привести к полной остановке комбината. Только в результате остановки одного ЧАО «ИнГОК» производство железорудной продукции в Украине сократится на 2,7 млн ​​тонн, что приведет к падению ВВП на 4 млрд грн, потере 0,7 млрд грн налоговых поступлений и около $150 млн валютной выручки, — говорится в письме .

Замедление работы горно-металлургической отрасли повлечет за собой цепную реакцию и негативно повлияет на экспорт металлопродукции и экономику в целом.

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