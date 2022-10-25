Больше всего от российских атак пострадали объекты энергетики на Днепропетровщине

Больше всего ударов по энергетической инфраструктуре РФ нанесла на территории Днепропетровщины.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин. По подсчетам украинских властей, с начала полномасштабной войны РФ совершила 85 атак на объекты энергетики. Больше всего досталось Днепропетровщине – сюда били 8 раз.

Львовщина – 6 раз;

Винницкая – 5;

Сумская – 4;

Харьковская – 4.

Напомним, из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре в Украине, во всех областях происходят веерные отключения. В частности, сегодня, 25 октября, в Днепропетровской области объявили энергетическую тревогу. Будьте готовы к тому, что могут выключить электроэнергию и экономьте электричество.

Ранее мы объясняли, почему нет точных графиков отключения света в Днепре.

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