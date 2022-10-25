Больше всего от российских атак пострадали объекты энергетики на Днепропетровщине

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин. По подсчетам украинских властей, с начала полномасштабной войны РФ совершила 85 атак на объекты энергетики. Больше всего досталось Днепропетровщине – сюда били 8 раз.
Львовщина – 6 раз;
Винницкая – 5;
Сумская – 4;
Харьковская – 4.
Напомним, из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре в Украине, во всех областях происходят веерные отключения. В частности, сегодня, 25 октября, в Днепропетровской области объявили энергетическую тревогу. Будьте готовы к тому, что могут выключить электроэнергию и экономьте электричество.
Ранее мы объясняли, почему нет точных графиков отключения света в Днепре.
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