Больше никогда не пойдут в школу: в Днепре установили инсталляцию в память о детях, погибших во время войны

Сегодня, 1 сентября, в центре Днепра провели акцию памяти детей, погибших во время полномасштабного вторжения. Кроме того, на площади Героев Майдана установили инсталляцию из бумажных самолетов. Они как символ чистоты и доброты погибших детей, которые навеки, как ангелочки, улетели на небеса.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Идея мероприятия принадлежит ученикам города. Ее поддержали Молодежный центр, Молодежный совет Днепра, департамент молодежной политики и национально-патриотического воспитания горсовета.
Этим мероприятием хотели привлечь внимание людей. Вспомнить, что погибшие дети не смогут пойти в школу. Еще были игрушки от неравнодушных горожан как знак того, что у погибших детей больше не будет детства. Бумажные самолеты изготовили ученики. Акция с грустным поводом. Мы должны всегда помнить о детях, жизнь которых унесла агрессия рф, — сказала председатель Молодежного совета Днепра Светлана Кривошей.
Отметим, по данным Офиса Генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 503 ребенка погибли, 1117 были ранены, известно более чем о 19500 принудительно перемещенных детях.
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