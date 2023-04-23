Большая вода отступает: что еще подтоплено в Днепре и области

В ГСЧС рассказали, что сейчас с подтоплениями на Днепропетровщине.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, по состоянию на 12:00 23 апреля всего на территории региона подтоплено 95 участков (95 частных домовладений и база отдыха), 58 домов (58 садовых домов), а именно:

территория заведения отдыха;

58 домов (1 – г. Днепр, 57 – пгт. Куриловка Петриковская поселковая ТГ Днепровский район);

территории 95 частных домовладений (9 – г. Днепр, 80 – пгт. Куриловка Петриковская поселковая ТГ, 6 – с. Самаровка, Слобожанская ТГ Днепровский район).

Напомним, более недели назад в нескольких областях объявили угрозу из-за весеннего половодья. Вода заливала прибрежные территории и в нашем регионе. В Днепре подтопило набережную и несколько десятков частных домов.

Предварительно до конца апреля ситуация должна стабилизироваться.

Раньше мы уже писали о птичках, поселившихся посреди дороги вблизи гипермаркета на левом берегу. Кроме этого, на Победе на велодорожках начали плавать уточки. А вот в Каменском рыбу можно ловить прямо в траве.

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