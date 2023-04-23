Большая вода отступает: что еще подтоплено в Днепре и области

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, по состоянию на 12:00 23 апреля всего на территории региона подтоплено 95 участков (95 частных домовладений и база отдыха), 58 домов (58 садовых домов), а именно:
Напомним, более недели назад в нескольких областях объявили угрозу из-за весеннего половодья. Вода заливала прибрежные территории и в нашем регионе. В Днепре подтопило набережную и несколько десятков частных домов.
Предварительно до конца апреля ситуация должна стабилизироваться.
Раньше мы уже писали о птичках, поселившихся посреди дороги вблизи гипермаркета на левом берегу. Кроме этого, на Победе на велодорожках начали плавать уточки. А вот в Каменском рыбу можно ловить прямо в траве.
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