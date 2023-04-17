Большая вода наступает: в Днепре затопило Мануйловский пляж (ФОТО)

Так, в Днепре страдают жители Амур-Нижнеднепровского и Новокодакского районов. Там вода затапливает частные дома и дворы, ее приходится откачивать спасателям.
Кроме того, большая вода затопила Мануйловский пляж.
Фото опубликовали в социальных сетях.
Видно, что река вышла из берегов на несколько метров.
В ГСЧС отметили, что в настоящее время гидрологическая ситуация контролируется. Потому не волнуемся!
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