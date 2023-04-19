Болезнь не отступает: в Днепре за сутки обнаружено 127 случаев COVID-19

По состоянию на 19 апреля в городе сделано 1124644 прививки от COVID-19. За прошедшие сутки в Днепре в центрах вакцинации было сделано 373 прививки от COVID-19.
За сутки в Днепре выявлено 127 случаев COVID-19, поправилось 178 человек. На стационарном лечении с COVID-19 находятся 125 человек.
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