Болезнь не отступает: в Днепре за сутки обнаружено 127 случаев COVID-19

Берегите себя!

По состоянию на 19 апреля в городе сделано 1124644 прививки от COVID-19. За прошедшие сутки в Днепре в центрах вакцинации было сделано 373 прививки от COVID-19.

За сутки в Днепре выявлено 127 случаев COVID-19, поправилось 178 человек. На стационарном лечении с COVID-19 находятся 125 человек.

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