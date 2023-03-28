Болезнь не отступает: почти сотня днепрян за сутки заразилась коронавирусом

За прошедшие сутки в Днепре в центрах вакцинации была сделана 61 прививка от коронавируса.

За сутки в Днепре лабораторным центром выявлено 96 случаев COVID-19. На стационарном лечении COVID-19 находятся 176 человек.

Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Днепровского горсовета.

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