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Более сотни заявок: Днепр «засыпает» поваленными ураганом деревьями

Сегодня 15:24
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Днепр "засыпает" поваленными деревьями.

Новости Днепра про Более сотни заявок: Днепр

С утра, понедельника 16 сентября, в городе не утихает ураган. Как сообщили в КП «Горзеленстрой», в них уже поступило 110 заявок по поваленным деревьям и веткам. Над ликвидацией последствий большого ветра трудятся 7 бригад предприятия. Заявки продолжают поступать непрерывно.

Сообщения о поврежденных вследствие урагана автомобиля или рекламных конструкций поступают из разных районов Днепра. На нескольких улицах поваленные ветром деревья оборвали электропровода и контактные сети электротранспорта.

Тем временем в Никопольском районе дерево упало на автомобиль с ребенком внутри. О состоянии людей, которые были в салоне машины, пока ничего не известно, но местные сообщают, что на место выехала «скорая».

По прогнозам синоптиков, шквальный ветер должен стихнуть до утра 17 сентября. Пока же днепрян и гостей города просят соблюдать правила парковки, чтобы не мешать коммунальщикам в ликвидации аварийных заявок.

Если вы видите поваленное дерево или ветки, можете обратиться на горячую линию Днепровского городского совета по одному из телефонов (бесплатно):

+380 (56) 732 12 12

+380 (95) 732 12 12

+380 (96) 732 12 12

+380 (73) 732 12 12

Новости Днепра про Более сотни заявок: Днепр

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Новости Днепра про Более сотни заявок: Днепр

Новости Днепра про Более сотни заявок: Днепр

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