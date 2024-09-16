Более сотни заявок: Днепр «засыпает» поваленными ураганом деревьями

С утра, понедельника 16 сентября, в городе не утихает ураган. Как сообщили в КП «Горзеленстрой», в них уже поступило 110 заявок по поваленным деревьям и веткам. Над ликвидацией последствий большого ветра трудятся 7 бригад предприятия. Заявки продолжают поступать непрерывно.
Сообщения о поврежденных вследствие урагана автомобиля или рекламных конструкций поступают из разных районов Днепра. На нескольких улицах поваленные ветром деревья оборвали электропровода и контактные сети электротранспорта.
Тем временем в Никопольском районе дерево упало на автомобиль с ребенком внутри. О состоянии людей, которые были в салоне машины, пока ничего не известно, но местные сообщают, что на место выехала «скорая».
По прогнозам синоптиков, шквальный ветер должен стихнуть до утра 17 сентября. Пока же днепрян и гостей города просят соблюдать правила парковки, чтобы не мешать коммунальщикам в ликвидации аварийных заявок.
Если вы видите поваленное дерево или ветки, можете обратиться на горячую линию Днепровского городского совета по одному из телефонов (бесплатно):
+380 (56) 732 12 12
+380 (95) 732 12 12
+380 (96) 732 12 12
+380 (73) 732 12 12
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