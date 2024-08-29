Более десятка улиц в Днепре внезапно остались без воды до конца суток: адреса

В Днепре на ул. Менахем-Мендл Шнеерсон проводят неотложные аварийно-восстановительные работы. В связи с этим некоторые улицы остались без воды до конца суток.
Об этом идет речь на сайте горсовета.
С 05:00 до 00:00 29 августа прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресу:
Руководство предприятия приносит извинения за временные неудобства и рекомендует потребителям создать необходимый запас питьевой воды на срок проведения аварийно-восстановительных работ КП «Днепропроводоканал», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня света будет меньше: произошли изменения в применении графиков отключений в Днепре 29 августа.
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