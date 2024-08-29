Более десятка улиц в Днепре внезапно остались без воды до конца суток: адреса

Некоторые жители Днепра внезапно остались без воды.

В Днепре на ул. Менахем-Мендл Шнеерсон проводят неотложные аварийно-восстановительные работы. В связи с этим некоторые улицы остались без воды до конца суток.

Об этом идет речь на сайте горсовета.

С 05:00 до 00:00 29 августа прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресу:

ул. Херсонская, 1, 3, 5, 9, 9-А, 9-Б, 13, 15, 26, 28, 30, 32, 34;

ул. Менахем-Мэндл Шнеерсон, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

ул. Светлова;

ул. Костомаровская;

ул. Вознесенская;

ул. С. Подолинского;

ул. Кулишевская;

ул. Троицкая;

ул. Дарвина;

ул. С. Петлюры;

ул. Украинская;

ул. М. Драгоманова;

ул. И. Сикорского;

ул. Барвенковская;

ул. Часовых неба;

ул. Воскресенская, 39, 41, 44, 44-А, 46;

ул. Святослава Храброго, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

просп. Л. Украинки, 1, 3, 5;

пров. Ушинского.

Руководство предприятия приносит извинения за временные неудобства и рекомендует потребителям создать необходимый запас питьевой воды на срок проведения аварийно-восстановительных работ КП «Днепропроводоканал», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня света будет меньше: произошли изменения в применении графиков отключений в Днепре 29 августа.

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