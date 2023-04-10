Более 600 оккупантов и 11 беспилотников: Генштаб назвал новые потери России

Общие боевые потери противника по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 670 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 178 820 своих военных.

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