Более 60 «закладок» нашли при обыске: в Днепре задержан подозреваемый в сбыте наркотиков

Правоохранители изъяли у задержанного в Днепре более 60 "закладок".

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Так называемые «закладки» у задержанного изъяли в Шевченковском районе города.

13 сентября участковые офицеры полиции Шевченковского района заметили подозрительного мужчину, который при появлении полицейских резко изменил движение. Правоохранители остановили горожанина на улице Саксаганской. При поверхностном осмотре у 25-летнего мужчины полицейские изъяли 36 слип-пакетов с марихуаной и психотропными веществами альфа-PVP. Кроме того, подозреваемый успел разложить еще 26 подготовленных к сбыту свертков с наркотиками рядом с прилегающей территорией. Свои тайники мужчина фотографировал на телефон, — говорится в сообщении полиции.

Следственные отделения полиции по согласованию с прокурором Центральной окружной прокуратуры города сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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