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  • Более 46 тысяч человек: количество погибших в результате землетрясения в Турции растет

Более 46 тысяч человек: количество погибших в результате землетрясения в Турции растет

Сегодня 10:00
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабинета министров сообщил о 46 тысячах 104 погибших в результате стихийного бедствия.

Новости Днепра про Более 46 тысяч человек: количество погибших в результате землетрясения в Турции растет

Эрдоган заявил, что в 11 пострадавших от землетрясения провинциях, количество разрушенных или сильно поврежденных зданий составляет 230 тысяч. Он добавил, что многие жители, чьи дома уцелели, не могут вернуться из-за постоянных толчков.

«Мы приступили к созданию контейнерных городов. При необходимости, мы дополнительно увеличим их количество до 100 тысяч в течение 2 месяцев. Наша цель — перевезти полмиллиона людей, переживших землетрясение, в районы, где они смогут жить в безопасных условиях», — отметил президент.

Он добавил, что разрушения были настолько масштабными, площадь — большой, а климат и условия — суровыми, что власти не смогли достичь желаемой скорости и эффективности в первые моменты работы. Однако в кратчайшие сроки удалось открыть дороги и привести в эксплуатацию инфраструктуру.

Напомним, возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км.

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