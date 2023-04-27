Более 200 зданий оказались под угрозой: в Днепре сообщили об очередном «минировании»

В полицию и СБУ поступило сообщение о минировании паркинга на Севастопольском спуске, районных судов, торговых центров, больниц, станций метро, школ, аэропорта. Также «заминировали» мосты и вокзалы.
Полицейские обследовали 248 объектов. Из них: 35 торговых центров, 14 судебных учреждений, 154 учебных заведения, 38 больниц, 6 станций метро, 1 аэропорт, 3 вокзала и 6 мостов.
Никаких взрывных предметов не обнаружено. Информация о минировании оказалась ложной.
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